مصدر محلي يوضح حقيقة بيانات قبيلة العكيدات في سوريا

أكد مصدر محلي في حديث لـ RT، أن ما يتم تداوله من بيانات صادرة عن قبيلة العكيدات في سوريا، ليس دقيقا ولا يعبر بالضرورة عن مواقف شيوخها.

وحول مدى دقة بيانات منها ما صدر باسم أحد مشايخ العكيدات في قطر، أو نشر على صفحة تحمل اسم القبيلة، شدد المصدر على أن "الشيخ مصعب (خليل جدعان الهفل) ليس له أي صفحة رسمية، وأنه عادة يظهر في تسجيلات مصورة، حين يريد إعلان موقف ما".

أما بالنسبة للبيان المنشور على صفحة تحمل اسم (قبيلة العقيدات - الموقع الرسمي)، فقال المصدر إن "القبيلة ليس لها أي صفحة، وعادة شيوخ العكيدات يتكلمون من خلال بيانات مصورة، أو عن طريق أحد أبناء القبيلة".

في وقت سابق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بيانات منها ما هو موقع باسم مصعب خليل جدعان الهفل وهو أحد شيوخ القبيلة في دولة قطر، يخاطب القوى المسيطرة على منطقة شرق الفرات في دير الزور وقوات التحالف الدولي التي تدعمها بتسليم "جميع المجرمين الذين ارتكبوا جرائم القتل وآخرها مقتل الشيخ مطشر حمود الهفل" ويحمل قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية ذلك.

ويمنح تلك القوى مهلة شهر "وإلا فإننا سنقوم بكل ما يلزم لحماية ديارنا وحقن دماء أبنائنا وحماية ممتلكاتنا".

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بينما أعلن البيان الثاني المنشور على صفحة تحمل اسم القبيلة بدء ما وصفها بمعركة "أخذ الثأر والتحرير في محافظة دير الزور"

وناشد من وصفوا أنفسهم، بأنهم شيوخ ووجهاء وفعاليات ثورية اجتماعية وسياسية وعسكرية في المحافظة "الجميع من أبناء المنطقة الشرقية الصادقين الأحرار مؤازرة إخوانهم و أهلهم في معركة تحرير الديار والإنضمام إلى البركان الثائر بوجه عصابة و مرتزقة قسد الإرهابية المأجورة قسد الطغيان" حسب لغة البيان.

وشهدت قرية الحوايج منذ صباح اليوم تظاهرات غاضبة على اغتيال الشيخ مطشر، وقابلت قسد التظاهرات بالرصاص ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، ما زاد الغضب وجعل الاحتجاجات تمتد إلى قريتي الشحيل وذيبان وسيطر المحتجون على عدد من مقرات قسد قبل تداول معلومات عن السيطرة على القرية.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT