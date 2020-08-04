القبض على إثيوبيين و3 بنغاليين بتهمة سرقة محتويات المركبات في السعودية

ذكر مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من تفكيك عصابة قوامها إثيوبيان وثلاثة بنغاليين امتهنت سرقة محتويات السيارات.

وذكر أن الموقوفين، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها، وتم ضبطهما متلبسين أثناء شروعهما بارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية.

وأشار الكريديس، إلى أن المتهمين اعترفا بارتكاب 72 سرقة، واستيلائهما على 50 جهازا منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات متنوعة.

كما تم القبض على ثلاثة وافدين بنغال بمتجر للإلكترونيات بحي السليمانية، تمثل دورهم في شراء المسروقات من الإثيوبيين وبيعها، وتم استرداد جزء من الأجهزة المسروقة كانت بحوزتهم في المتجر، وجرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

المصدر: عكاظ