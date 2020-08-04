إيران تدين صفقة النفط السوري بين الأمريكيين و"قسد"

دانت طهران اليوم الثلاثاء عقد الاتفاق النفطي بين شركة أمريكية والسلطات الكردية في مناطق شمال شرق سوريا، ووصفته بأنه عمل مخالف للقانون الدولي وخطوة جديدة لنهب ثروات سوريا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "توقيع عقد نفطي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة كردية سورية يعارض القانون الدولي وينتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأكد المتحدث الإيراني أن لا وجهة قانونية للعقد الموقع لأن الولايات المتحدة الأمريكية قوة محتلة على الأراضي السورية.

وأضاف: "نعتبر العقد الموقع خطوة جديدة لنهب ثروات سوريا من قبل الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق دان كل من دمشق وأنقرة الاتفاق بين "قوات سوريا الديمقراطية" وشركة أمريكية لاستثمار النفط، باعتباره عملا غير قانوني وسرقة للنفط السوري، فيما وصفته أنقرة إضافة إلى ذلك بأنه تمويل للإرهاب.

المصدر: RT