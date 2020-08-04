وزير خارجية لبنان: سأزور السعودية في أول فرصة

أعلن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، أنه سيزور السعودية في أول فرصة تتاح له، مشيرا إلى أن زيارة سوريا رهن توافق مجلس الوزراء.

إقرأ المزيد

وأكد في أول تصريح له بعد تعيينه خلفا لناصيف حتي أن "لبنان يمر بصعوبات لكنه ليس محاصرا، وعلى الحكومة أن تعمل لفك الأزمة بالتواصل مع الجميع".

ولفت وهبة إلى أن وزير خارجية الكويت اتصل به مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب لبنان قلبا وقالبا.

وأشار إلى أنه يحترم المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية، وسيزور الرياض في أول فرصة تتاح له.

ولفت إلى أن "لبنان وسوريا بلدان جاران، وأي زيارة يجب أن تأتي لتحقيق هدف ما، لافتا إلى أن الأمر يكون بناء على توافق مجلس الوزراء وعلينا التعاون بموضوع النازحين كما هناك مواضيع أخرى يجب مناقشتها مع الجانب السوري، مبديا استعداده للقاء المسؤولين السوريين".

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وقعا أمس مرسوم قبول استقالة حتي ومرسوم تعيين وهبة وزيرا للخارجية.

واستقال حتي أمس الاثنين من حكومة دياب، معللا خطوته بما وجده من "غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل".

وقال حتي في بيان الاستقالة إن "لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

المصدر: OTV