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السودان يحذر من ارتفاع مناسيب مياه النيل ويدعو المواطنين للحذر حفاظا على حياتهم

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السودان يحذر من ارتفاع مناسيب مياه النيل ويدعو المواطنين للحذر حفاظا على حياتهم
Reuters
نهر النيل
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أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان، أن هناك ارتفاعا في مناسيب النيل الأزرق في معظم الأحباس، ودعت المواطنين للحذر حفاظا على حياتهم.

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وأشارت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن القطاع "الدمازين – سنار"، والقطاع "سنار- الخرطوم"، والقطاع "الخرطوم – شندي"، والقطاع "شندي – عطبرة"، والقطاع "عطبرة - سد مروي"، والقطاع "سد مروي – الدبة"، والقطاع "الدبة – دنقلا" سشهد ارتفاعا، بينما القطاع "خشم القربة – عطبرة" سيشهد استقرارا.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وكانت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق في السودان، نسيبة فاروق كلول، قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق.

المصدر: RT

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