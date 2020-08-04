ليبيا.. حريق مطار مصراتة يتسبب في نقل الحركة الجوية إلى مطار معيتيقة

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات الليبية "إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراته واستئنافها من مطار معيتيقة".

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ولفتت المصلحة المختصة إلى أن الإجراء يأتي بسبب "الحريق الذي تعرضت له محطة الركاب بمطار مصراته الدولي ليلة أمس الاثنين الموافق 2020/8/3".

وتبعا لذلك أُعلن أنه تقرر "إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراتة الدولي وإلى حين إشعار آخر".

من جهة أخرى، أفادت مصلحة المطارات الليبية التابعة لحكومة الوفاق بأنه "سيتم استئناف رحلات شركات الطيران التجارية (المغادرة) مجددا من مطار معيتيقة الدولي ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 2020/8/9 وذلك نظرا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حاليا بالمطار والتي تعيق العملية التشغيلية في الوقت الحالي".

المصدر: مصلحة المطارات الليبية