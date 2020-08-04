وفد أمني مالطي برئاسة رئيس الأركان يصل العاصمة الليبية في زيارة مفاجئة

ذكرت "قناة ليبيا 24" أن وفدا أمنيا من مالطا على رأسه رئيس الأركان، سيصل العاصمة طرابلس اليوم في زيارة غير معلنة تستمر 4 أيام.

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ولم تذكر هذه القناة ولا غيرها من الصحف الليبية التي أوردت الخبر بصفة "عاجل" أي تفاصيل عن هذه الزيارة المفاجئة.

ومالطا هي أقرب دولة أوروبية للشواطئ الليبية، وتربطها تاريخيا علاقات عريقة مع طرابلس الغرب.

وزار فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية مالطا في 7 يوليو الماضي، ووقع مع رئيس وزرائها، روبرت أبيلا، في 28 مايو الماضي، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الليبية طرابلس، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد السراج، خلال المحادثات، على العلاقة المتميزة بين البلدين الصديقين والجارين، وأعرب عن تقديره لدعم مالطا للحكومة الليبية وتطلعه لتطوير علاقات التعاون الثنائية.

واتفق الجانبان على الإسراع بخطوات تفعيل اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وبحثا عملية "إيريني"، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق الحظر الدولي المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011.

واتفق الطرفان على ضرورة أن تأخذ هذه العملية في الاعتبار ما أبدته ليبيا ومالطا من تحفظات.

وانتقد السراج، في 8 مايو، هذه العملية بقوله إن "الأسلحة والذخيرة تصل إلى أعدائنا غالبا عبر البر والجو، فيما تتم مراقبة موانئنا".

المصدر: صحف ليبية