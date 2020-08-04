صحيفة: الركاب المصريون صدموا لإنزالهم من الطائرة المتجهة للكويت قبل لحظات من إقلاعها

عبر ركاب مصريون تم إنزالهم بمطار القاهرة في اللحظات الأخيرة من الطائرة المتجهة إلى الكويت، عن صدمتهم، واعتبروا أن هذا غير لائق بالكويت، حسب "القبس" الكويتية التي رصدت ردود الفعل.

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وقال الصحيفة: "قبيل لحظات من إقلاع الطائرة المتجهة من مصر إلى الكويت، أعلن كابتن الطائرة: سوف نضطر إلى إنزال الركاب غير الكويتيين المتواجدين على متن هذه الطائرة.. نعتذر على هذا الظرف الاستثنائي الخارج عن إرادتنا.. شكرا لتفهّمكم".

وأكد الصحيفة، استنادا إلى ردود الفعل التي استطلعتها، أن اعتذار الكابتن رسم علامات صدمة كبيرة على وجوه المسافرين المصريين، خاصة بعدما تلا على أسماعهم قرار السلطات الكويتية بمنع سفر مواطني 31 دولة إلى الكويت، من ضمنها مصر ودول عربية أخرى، وذلك قبل دقائق من انطلاق الطائرة من مطار القاهرة الدولي.

وذكرت "القبس" أنه قبيل عودتهم مرة أخرى إلى بيوتهم، عبر الركاب الذين نزلوا من الطائرة عن صدمتهم واستيائهم، مؤكدين أنهم "لا يعترضون على أي قرار سيادي للكويت، فمن حقها اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تراها، لكن كان يجب إبلاغهم بالقرار قبل السفر بفترة كافية تتيح لهم ترتيب أوضاعهم"، مشيرين إلى أن إنزالهم من الطائرات لا يليق بكويت الإنسانية.

وأكد الركاب لـ "القبس" أنهم تكبدوا خسائر فادحة بسبب هذا القرار المفاجئ، مشيرين إلى أن بعضهم لديه أسر في الكويت، كما أن بعض جهات العمل الحكومية والخاصة استدعتهم للعودة بعد إعلان مجلس الوزراء عن السماح بالعودة للكويت.

وأشاروا إلى أنهم "أجروا فحص الـ PCR، ومعهم الشهادة المطلوبة، ولو كانت الجهات المعنية غير مقتنعة بهذه الشهادات فلماذا أقرتها من الأساس؟ وما سبب إلغاء سفرهم في اللحظة الأخيرة قبيل الإقلاع؟.." لافتين إلى أنه لو طلبت منهم إعادة الفحص في الكويت على نفقتهم الخاصة لكان هذا أفضل كثيرا من منعهم من العودة إلى أسرهم وأعمالهم.

واعتبر مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني المصري في تصريح لـ "القبس": أن ما حدث بشأن إنزال ركاب الطائرة قبل دقائق من إقلاعها كان أمرا غريبا للغاية وغير مألوف، وتابع المصدر: إن العمل في قطاع الطيران يشهد دائما الكثير من المواقف الصعبة، لكن ما حدث للطائرة المتجهة إلى الكويت كان حالة نادرة وموقفا تسبب في خسائر فادحة لشركات الطيران.

وكشف مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي: أن ركاب الطائرة سجلوا بلاغات أمام الجهات الأمنية المختصة لإثبات حالة بواقعة إنزال الركاب المصريين من الطائرة قبل إقلاعها بلحظات. وأضاف المصدر: أن هذا البلاغ يعد إجراء ضروريا في مثل هذه الحالات لضمان الركاب لحقوقهم القانونية والمادية، ولإثبات تضررهم من الواقعة.

المصدر: "القبس"