السلطات الإسرائيلية تجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما (فيديو)

أجبرت السلطات الإسرائيلية عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما على أطراف القدس، مساء يوم الاثنين.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القرار الإسرائيلي طال عائلة أبو صبيح في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وعائلة عويسات في بلدة جبل المكبر.

ونقلت "وفا" عن خالد أبو تايه عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان قوله إن العائلتين لجأتا إلى هدم منزليهما المكونين من طابق واحد تفاديا لدفع بدل أجرة هدم آليات السلطات الإسرائيلية، بعد استنفاد كل الطرق القانونية.

المصدر: وفا