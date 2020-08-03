مراسلنا: اندلاع حريق هائل في مطار مدينة مصراتة بليبيا - صور

أفاد مراسلنا في ليبيا باندلاع حريق ضخم في مطار مصراتة الدولي، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الحريق.

وأظهرت صور التقطت للموقع، ارتفاع ألسنة اللهب في قاعة المغادرة بالمطار.

يذكر، أن الإدارة المشرفة على المطار، أعلنت في 26 من يوليو الماضي، تسيير أول رحلة إلى الخارج تابعة لشركة "الأجنحة الليبية"، وفقا للدليل المعد من قبل الطيران المدني الليبي.

ومدينة مصراتة تحت سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

المصدر: "وكالات"