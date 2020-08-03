الصحة المصرية: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان بمصر، اليوم الاثنين، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة، في تراجع لافت بأعداد المصابين والوفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين وصل إلى 44066، عقب تسجيل شفاء 1611 مصابا وخروجهم من المستشفيات.

وأضافت، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 94640 حالة، و4888 حالة وفاة.

وتشهد مصر انخفاضا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث كانت وزارة الصحة قد سجلت 238167 إصابة أمس الأحد، و238 يوم السبت و321 إصابة يوم الجمعة، مع 29 و31 وفاة على التوالي.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT