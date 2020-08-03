فوكنر: مخاوف الكونغرس إزاء بيع أسلحة للسعودية "مشروعة"

قال تشارلز فوكنر الذي كان مكلفا بعلاقات وزارة الخارجية الأمريكية مع الكونغرس في كلمته أمام مجلس النواب، إن مخاوف الكونغرس إزاء بيع أسلحة للسعودية "مشروعة".

وأشار فوكنر إلى وجود قلق بين مسؤولين في الخارجية الأمريكية إزاء المخاطر على المدنيين قبل تمرير الوزير مايك بومبيو صفقة أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية وحلفاء عرب آخرين.

ووجه أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس مذكرات استدعاء لأربعة مساعدين سابقين لبومبيو، في وقت يحقق النواب لمعرفة سبب قيام الرئيس دونالد ترامب بإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية الذي يراقب عمل الوزارة، في مايو بناء على نصيحة بومبيو.

المصدر: أ ف ب