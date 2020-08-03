جعجع: لن يستقيم الوضع في لبنان طالما يمسك "حزب الله" و"التيار الحر" برقاب السلطة

رحب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بـ"شفافية وصدق" وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي، معتبرا أن الوضع في لبنان لن يستقيم طالما يمسك "حزب الله" و"التيار الحر" بالسلطة.

وقال جعجع في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أحيي الوزير حتي على شفافيته وصدقه واستقامته، لأنه نادرا ما رأينا في لبنان وزيرا يستقيل انطلاقا من قناعاته، بل رأينا عكس ذلك تماما لجهة السعي المستميت من أجل التوزر ولو خلافا لكل قناعاتهم، ولكل ما صرحوا ونادوا به سابقا".

ثانياً، بدا واضحاً جداً من خلال كتاب استقالة الوزير حتي ان القوى السياسية الممسكة بالسلطة الفعلية ستحوِّل لبنان إلى دولة فاشلة. 2/4 — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 3, 2020

وتابع: "بدا واضحا جدا من خلال كتاب استقالة الوزير حتي أن القوى السياسية الممسكة بالسلطة الفعلية ستحوِل لبنان إلى دولة فاشلة".

رابعاً، لن يستقيم الوضع في لبنان طالما ان "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفاءهما يمسكون برقاب السلطة في لبنان. 4/4 — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 3, 2020

واعتبر أن الوضع في لبنان لن يستقيم "طالما أن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفاءهما يمسكون برقاب السلطة في لبنان".

وجاء ذلك تعليقا على استقالة ناصيف حتي من منصب وزير الخارجية اليوم الاثنين، والذي علل خطوته بما وجده من "غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل" في لبنان.

المصدر: RT