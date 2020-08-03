الأوقاف المصرية تكشف حقيقة تحديد مدة خطبة الجمعة بـ10 دقائق

أكدت وزارة الأوقاف المصرية اليوم الاثنين، أن ما نشر عن تحديد وقت خطبة الجمعة بعشر دقائق، لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وشددت الوزارة على ضرورة "تحري الدقة وإيثار وإعلاء المصلحة الوطنية في وقت لا يحتمل أي إثارة أو بلبلة".

وأوضحت أن "ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، لن يعلن عنها قبل مناقشتها في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء".

وشددت على أنه "لا يمثل الوزارة ولا يعبر عنها إلا ما ينشر على موقعها الرسمي".

ناصر حاتم القاهرة