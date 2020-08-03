الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على أسلحة جنوب الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره على أسلحة أثناء تمشيطه للمنطقة التي تم الإعلان عن إحباط عملية زرع عبوات ناسفة فيها أمس جنوب الجولان السوري المحتل.

وجاء في بيان عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الاثنين، أنه "جرت اليوم جولة في منطقة زرع العبوة الناسفة في جنوب هضبة الجولان متابعة لعملية إحباط محاولة زرعها".

#عاجل جرت اليوم جولة في منطقة زرع العبوة الناسفة في جنوب هضبة #الجولان متابعة لعملية احباط محاولة زرعها. في الجولة تم العثور على سلاح بالاضافة الى حقيبة وفي داخلها عدة عبوات ناسفة كانت جاهزة للتفعيل ضد قوات جيش الدفاع على مقربة ٢٥ مترًا من السياج الحدودي داخل الأراضي الإسرائيلية pic.twitter.com/0armdspFPX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 3, 2020

وأضاف أنه خلال الجولة "تم العثور على سلاح وحقيبة بداخلها عدة عبوات ناسفة كانت جاهزة للتفعيل" ضد الجيش الإسرائيلي على بعد 25 مترا عن السياج الحدودي "داخل الأراضي الإسرائيلية"، حسب قوله.

كما التقى قائد فرقة #الجولان العميد رومان جوفمان قائد قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف في منطقة زرع العبوة الناسفة حيث أكد قائد فرقة الجولان ان جيش الدفاع لن يسمح بالمساس بأمن مواطني #إسرائيل وسيادتها وانه يعتبر الدولة السورية مسؤولة عما يحدث في أراضيه pic.twitter.com/cqzi33ll6u — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 3, 2020

وأشار إلى أن قوات الجيش تبقى في منطقة هضبة الجولان "في حالة تأهب مستمرة للتعامل مع التطورات المختلفة".

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وذكر أن قائد فرقة "الجولان" العميد رومان جوفمان، التقى اليوم الاثنين بقائد قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في منطقة الحادث، وأكد له أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بالمساس بأمن مواطني إسرائيل وسيادتها وأنه يعتبر الدولة السورية مسؤولة عن كل ما يحدث في أراضيها".

ويأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل عن إحباط عملية زرع عبوات ناسفة على الشريط الحدودي مع سوريا مساء الأحد، واستهداف القوات الإسرائيلية للعناصر الذين نفذوا العملية.

المصدر: RT