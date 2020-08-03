تركيا: تصريحات الخارجية البحرينية لا تعكس الواقع

اعتبرت وزارة الدفاع التركية، أن تصريحات وزارة الخارجية البحرينية "لا تعكس الحقائق والواقع"، وذلك ردا على بيان المنامة التي وصفت تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بـ"العدوانية".

واعتبرت وزارة الدفاع التركية بيان الخارجية البحرينية، أنه "محاولة مؤسفة وغير مجدية في وصف الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إدارة أبوظبي، من خلال انتهاك القواعد الدولية والقيم الأخلاقية، في مناطق مثل سوريا وليبيا واليمن والقرن الإفريقي"، حسب بيان الدفاع التركية.

وأضاف البيان، أن "الدفاع وإرساء الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، لا يكون بالوقوف إلى جانب الانقلابيين، بل بالوقوف إلى جانب الحقوق والجهات الشرعية".

وتابع: "في الملف الليبي، فإن تركيا تتصرف وفق مبدأ ليبيا لليبيين"، معتبرا، أن "هدف تركيا، هو استقلال ليبيا ذات السيادة والازدهار، بقيادة حكومة الوفاق الوطني، مع الحفاظ على الوحدة الإقليمية، والوحدة الوطنية لجميع الليبيين".

وشدد البيان، على أن "تركيا تقف إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة، وليس إلى جانب مدبري الانقلاب، ووجود تركيا في ليبيا، هو وفقا للدعوة من حكومتها، ووفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار القانون الدولي.. وكما التزمت تركيا حتى الآن بالتدريب العسكري والدعم والاستشارة، فإنها سوف تستمر في ذلك بكل حزم وإصرار".

ويأتي بيان الدفاع التركية، كرد على بيان وزارة الخارجية البحرينية الذي صدر أمس الأحد، وأكدت فيه المنامة، وقوفها إلى جانب الإمارات، مستنكرة تصريحات وصفتها بـ"العدائية"، من قبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تجاه أبو ظبي، حسب البيان.

المصدر: RT