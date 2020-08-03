الفنانة اللبنانية أليسا تعلق على استقالة الوزير حتي: رفض أن يكون شاهد زور

حيّت المطربة اللبنانية الشهيرة أليسا، وزير خارجية بلادها ناصيف حتي الذي استقال اليوم من منصبه، مشيرة إلى أنه رفض أن يكون شاهد زور على حكومة " تستنزف الناس وتدمر البلد".

وكتبت أليسا في تغريدة على "تويتر": كل الاحترام للسفير ناصيف حتي لأنو قرر يفل لما خلوه، ورفض يبقى شاهد زور على حكومة ما عم تستنزف الناس وتدمر البلد، اليوم كسبت كل الاحترام وأكيد محبة الناس وشكلت نقطة أمل إنو في ناس ولاءها للبنان بس مش لأشخاص".

كل الاحترام للسفير تاصيف حتي لأنو قرر يفل لما خلوه، ورفض يبقى شاهد زور على حكومة ما عم تستنزف الناس و تدمر البلد، اليوم كسبت كل الاحترام و اكيد محبة الناس وشكلت نقطة أمل إنو في ناس ولاءها للبنان بس مش ل اشخاص@HittiNassif — Elissa (@elissakh) August 3, 2020

وقدم الوزير ناصيف حتي اليوم الاثنين استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب، معللا خطوته بما وجده من "غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل".

وقال حتي في بيان الاستقالة: "حملت آمالا كبيرة بالتغيير والإصلاح ولكن الواقع أجهض جنين الأمل في صنع بدايات واعدة من رحم النهايات الصادمة".

وأضاف: "لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجا.. لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة لا سمح الله".

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وأوضح حتي أنه قرر الاستقالة "بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية المصيرية ونظرا لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به".

وختم بالقول: "لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لاسمح الله سيغرق بالجميع".

المصدر: RT