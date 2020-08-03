نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في محافظة الديوانية العراقية

أعلنت السلطات المحلية في محافظة الديوانية، وسط العراق، اليوم الاثنين، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسبب "تسممها".

وذكر بيان للسلطات المحلية "تم تشكيل فريق مشترك من مديرية بيئة القادسية ومديرية الزراعة بعد ورود أخبار بوجود حالة صيد جائر بواسطة السموم في المصب العام".

وأضاف "لاحظت اللجنة خلال التوجه للمنطقة المذكورة، وجود أسماك نافقة وبأعداد كبيرة على عمود المصب العام وبوابات التغذية لهور الدلمج".

وخلال العامين الماضيين، سجلت محافظات البصرة وبابل وكربلاء والنجف والديوانية نفوق عشرات آلاف الأطنان من الأسماك بسبب "تسممها".

المصدر: RT