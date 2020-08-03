لبنان.. قبول استقالة حتي وتعيين شربل وهبة خلفا له وزيرا للخارجية

أفاد مراسلنا في لبنان، بأنه تمت الموافقة على استقالة وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، وتعيين شربل وهبة خلفا له.

إقرأ المزيد

وأعلنت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر" أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وقعا مرسوم قبول استقالة حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين.

الرئيسان عون ودياب وقّعا مرسوم قبول استقالة الوزير حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيرًا للخارجية والمغتربين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 3, 2020

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فإن وهبة تولى مهام الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة حينما كان جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر وصهر رئيس الجمهورية، وزيرا للخارجية، وعندما انتهت خدمته في السلك الديبلوماسي بسبب بلوغه السن القانونية، انتقل للعمل في ​القصر الجمهوري​ كمستشار ل​لرئيس​ ​عون​ للشؤون الديبلوماسية.

وكان حتي قدم اليوم الاثنين استقالته من حكومة دياب، معللا خطوته بما وجده من "غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل".

وقال حتي في بيان الاستقالة إن "لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجا، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

وأوضح حتي أنه قرر الاستقالة "لتعذر أداء مهامه في هذه الظروف التاريخية المصيرية ونظرا لغياب رؤية للبنان الذي يؤمن به، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به".

المصدر: RT