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تخمينات بقرب اندلاع معركة سرت والعلامة اسم "إيطاليا" بالإنجليزية!

أخبار العالم العربي

تخمينات بقرب اندلاع معركة سرت والعلامة اسم
AFP
الكلية الجوية - مصراتة - ليبيا
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نشرت عدة صفحات في موقع  التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مناصرة للمشير خليفة حفتر، صورة جوية للكلية الجوية بمصراتة، ظهر فيها ما اعتبر نذير بأن الحرب في المنطقة قريبة.  

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وظهرت في الصورة الجوية منشآت داخل الكلية الجوية الواقعة جنوب مدينة مصراتة، وخمس بنايات كتب على أسطحها إيطاليا باللغة الإنجليزية.

ورأى نشطاء أن الإيطاليين كتبوا اسم بلادهم بأحرف كبيرة على أسطح البنايات التي تستعملها البعثة الإيطالية المتمركزة هناك، لتفادي قصف جوي محتمل.

المصدر: RT

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