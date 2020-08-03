الأردن.. الرزاز يشكل فريقا وزاريا لمتابعة قضية التسمم الجماعي

شكل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، فريقا وزاريا لمتابعة حيثيات حادثة التسمم الجماعي في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء غرب المملكة، وما تبعها من قضايا كصلاحية المواد الغذائية.

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وأوعز رئيس الوزراء للفريق، الذي يترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق، ويضم وزير المياه والري، ووزير العدل، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية، باستخدام كل الصلاحيات المتاحة، والاستعانة بمن يلزم من مؤسسات وأشخاص من أجل تحديد المسؤوليات، وتبيان أوجه الخلل والتقصير، في حال وجدت، لمعالجتها، ومحاسبة المتسببين بها، سواء كانوا من القطاعين العام أو الخاص، محددا مهلة أسبوعين للفريق لإنجاز المهام المنوطة به.

وارتفعت حصيلة حالات التسمم الغذائي في لواء عين الباشا اليوم، إلى 148 حالة.



وقال مدير مديرية صحة البلقاء وائل العزب، إنه تم إغلاق 24 مطعما في لواء عين الباشا والسلط وعمان، مشيرا إلى أنه تم إتلاف كميات من المواد الغذائية المشتبه أنها فاسدة.



من جهته، لفت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إلى أنه في ضوء التقرير المخبري الصادر عن مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تبين احتواء عينات لحوم الدجاج غير المطبوخة والتي تم سحبها من مستودع مورد الدجاج إلى مطاعم الشاورما في منطقة عين الباشا على الأنواع التالية من البكتيريا: Enterococcus faecalis Campylobacter Bacillus cereus.



وأكد مهيدات عدم صلاحية كميات لحوم الدجاج التي أخذت العينات منها للاستهلاك البشري.



وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء كشفت أن مصدر التسمم في لواء عين الباشا، ناتج عن تناول وجبات جاهزة من عدة مطاعم.

المصدر: خبرني+ عمون



