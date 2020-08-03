مصر تعلن تقدمها 9 مراكز في جودة التعليم بين 80 دولة حول العالم

أعلن وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، اليوم الاثنين، تقدم مصر في معيار جودة التعليم لتقفز من المركز الـ51 إلى المركز الـ42.

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وأشار إلى أنه وفقا لتصنيف "Us news" العالمي، قفزت مصر من المركز الـ51 في عام 2019 إلى المركز 42 في عام 2020، بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم.

وأضاف الوزير أن مصر في عام واحد تقدمت 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم، كما أصبحت في المركز الثالث عربيا، مشيرا إلى أن معيار جودة التعليم يعتمد على ما توفره الدولة المدرجة في هذا التصنيف من تعليم عالي الجودة.

وأضاف خالد عبد الغفار أنه وفقا للتصنيف جاءت جامعة القاهرة في الترتيب 434، وجامعة المنصورة في الترتيب 663، وجامعة عين شمس في الترتيب 667 وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب 778، وجامعة أسيوط في الترتيب 885، وجامعة قناة السويس في الترتيب 928.

المصدر: اليوم السابع