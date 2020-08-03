وزير الصحة الجزائري يطمئن مواطنيه بشأن كورونا: اللقاح بات قريبا.. عليكم الصبر

طمأن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، مواطنيه بكلمات معبرة بشأن اللقاح المضاد لكورونا، قائلا إن توفيره بات قريبا جدا، غير أنه يجب الصبر فقط لانتظار فعاليته النهائية.

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وقال الوزير اليوم الاثنين، إن توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا بات ممكنا جدا، غير أن الوقت لا يزال مبكرا، بما أن هناك تضارب في اكتشافه بين من يقول إنه سيتوفر قريبا، وآخرون يقولون إنه لن يكون متوفرا قبل نهاية السنة.

وفي هذا الصدد، أكد بن بوزيد أن اكتشاف اللقاح غير سهل كما ينظر إليه البعض، بما أنه يجب أن يكون فعالا ولا يشكل خطورة على المرضى ويجب أن يمر بمراحل متعددة للأخذ بأنه لقاح نهائي.

وأوضح أن لقاح كورونا يمر أولا على التجارب السريرية مثل أي لقاح قبل التجارب الأولية، من خلال دراسة تركيبته وشكله خاصة لدى الحيوان وبعدها تجربته على البشر.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من فعالية اللقاح تكون عبر قدرته على الشفاء من الفيروس وتقبل الجسم له وعدم وجود أعراض جانبية على متطوعين للتجارب يبقون لأيام أو أسابيع داخل أماكن التجريب.

تليها المرحلة الثانية وهي الكمية التي تعطى للمصاب من أجل شفائه من المرض مع تجنب الأعراض أيضا، ثم المرحلة الثالثة وهي المهمة جدا المتعلقة بالفعالية الحقيقة للقاح نهائيا.

المصدر: "النهار"