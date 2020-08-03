الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقتان من حكم عسكري قضى بسجن صحفي في بنغازي 15 عاما

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استيائها من صدور حكم من محكمة عسكرية في بنغازي على الصحفي إسماعيل أبو زريبة قضى بسجنه 15 عاما.

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وعبرت البعثة الأممية عن قلقها حيال مصير الصحفي الذي قالت إن احتجازه ومحاكمته يمكن أن يكونا "انتهاكا لقوانين ليبيا والتزاماتها الدولية لجهة الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيانا مماثلا، عبرت فيه عن مشاعر القلق البالغ "إزاء الحكم الصادر بحق الصحفي إسماعيل أبو زريبة من قبل محكمة عسكرية في بنغازي بالسجن لمدة 15 عاما بعد أكثر من عامين من الاحتجاز".

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي "السلطات إلى الإفراج عنه فورا وضمان احترام حقوقه الأساسية وحرية التعبير".

المصدر: RT