بارزاني في ذكرى "إبادة" الإيزيديين: سنجار تحولت إلى مرتع للمسلحيين اللاقانونيين

قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، إن سنجار تحولت إلى مرتع للمسلحين اللاقانونيين المنھمكين بتنفیذ أجنداتھم وبرامجھم السياسية علی جراح وآلام الإيزيديين.

وأكد خلال كلمة في الذكرى السادسة "لإبادة" الإزيديين، أن "سنجار ومناطق الإيزيديين الأخرى لم تجر إعادة إعمارها بعد ولم تهيأ الأرضية المناسبة لعودة الاستقرار وعودة الحياة إليها".

وأضاف، أن "إقليم كردستان سيستمر في بذل جهوده من أجل توفير الاستقرار وإعادة الأمان وإعمار سنجار وتحويله إلى محافظة، وسيتعاون مع الحكومة الاتحادية العراقية وإدارة محافظة نينوى لتحقيق هذه الأهداف".

وقرر برلمان إقليم كردستان العراق العام الماضي تحديد الثالث من أغسطس من كل عام يوما سنويا لاستذكار "إبادة الإيزيديين".

المصدر: RT