الكاظمي يستقبل "الحدث" حامد الذي تعرض للتعذيب على يد عناصر أمن (صور)

استقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، "الحدث" حامد سعيد الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يُعذب على يد عناصر في قوات حفظ القانون.

وذكر بيان حكومي، أن " الكاظمي استقبل الحدث حامد سعيد بعد إطلاق سراحه، والذي تعرض إلى اعتداء غير أخلاقي وغير قانوني وشكل على إثرها القائد العام للقوات المسلحة لجنة تحقيقية قامت بتشخيص أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون وفسخ عقودهم وإحالتهم للقضاء".

RT



وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس الأحد، إطلاق سراح الحدث، الذي ظهر في مقطع فيديو يعذبه عناصر في قوات حفظ القانون.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر أمن عراقيين وهم يحلقون رأسه بعدما خلعوا ملابسه وشتموه.

المصدر: RT