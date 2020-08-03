هاشتاغ "مصر_الكويت_إخوة" يتصدى لـ"أطفال تويتر وفتنتهم"

غرد نشطاء كويتيون في موقع التواصل "تويتر" تحت هاشتاغ "#مصر_الكويت_إخوة"، مشددين على أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ومشيدين بدور مصر المميز، وعلى أنها في قلب "كل كويتي".

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ورأى أحد الإعلاميين الكويتيين أن "مصر والكويت أكبر من أطفال تويتر وفتنتهم ستبقى مصر أم الدنيا وتبقى الكويت بلد الإنسانية".

#مصر_الكويت_اخوه



مصر 🇪🇬 والكويت 🇰🇼



أكبر



من أطفال تويتر وفتنتهم ❌



ستبقى مصر أم الدنيا ❤️



وتبقى الكويت بلد الإنسانية 💙



' pic.twitter.com/3adZJV1HBo — الإعلامي 🇰🇼 صالح النصار (@saleh_alnasaar) August 2, 2020

وشدد أحد النشطاء الكويتيين على بقاء "مصر العروبة مصر الثقافة مصر الأدب والفنون في قلب كل .. كويتي .. عربي .. مسلم".

#مصر_الكويت_اخوه



ستبقى



مصر العروبة 🇪🇬



مصر الثقافة 🇪🇬



مصر الأدب والفنون 🇪🇬



في قلب ❤️



كل .. كويتي .. عربي .. مسلم 🇰🇼



' pic.twitter.com/5hambR2oY2 — الإعلامي 🇰🇼 صالح النصار (@saleh_alnasaar) August 2, 2020

ونشر أحد النشطاء الكويتيين أبراج البلاد وهي مزينة بالعلم المصري، وعلق قائلا "الكويت تتزين بعلم أم الدنيا".

نحن ومصر شعب واحد ومصير واحد



تحيا مصر 🇪🇬



#مصر_الكويت_اخوهpic.twitter.com/bDmBCWNfHl — نواف بندر الظفيري🇰🇼 (@Nawafbsa1) August 2, 2020

وردد آخر شعرا مليئا بالمودة يقول: "نحن ومصر شعب واحد ومصير واحد تحيا مصر".

ولم تخل التعليقات في "تويتر" من تلك التي قال عنها الإعلامي الكويتي إنها معبرة عن "أطفال تويتر وفتنتهم"، والملاحظ "هي لم تعل على صوت العقل والتفكير الرصين والرغبة في رأب الصدع لدى شريحة واسعة من الكويتيين".

المصدر: RT

المصدر: تويتر