هاشتاغ "مصر_الكويت_إخوة" يتصدى لـ"أطفال تويتر وفتنتهم"
غرد نشطاء كويتيون في موقع التواصل "تويتر" تحت هاشتاغ "#مصر_الكويت_إخوة"، مشددين على أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ومشيدين بدور مصر المميز، وعلى أنها في قلب "كل كويتي".
ورأى أحد الإعلاميين الكويتيين أن "مصر والكويت أكبر من أطفال تويتر وفتنتهم ستبقى مصر أم الدنيا وتبقى الكويت بلد الإنسانية".
#مصر_الكويت_اخوه— الإعلامي 🇰🇼 صالح النصار (@saleh_alnasaar) August 2, 2020
مصر 🇪🇬 والكويت 🇰🇼
أكبر
من أطفال تويتر وفتنتهم ❌
ستبقى مصر أم الدنيا ❤️
وتبقى الكويت بلد الإنسانية 💙
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وشدد أحد النشطاء الكويتيين على بقاء "مصر العروبة مصر الثقافة مصر الأدب والفنون في قلب كل .. كويتي .. عربي .. مسلم".
#مصر_الكويت_اخوه— الإعلامي 🇰🇼 صالح النصار (@saleh_alnasaar) August 2, 2020
ستبقى
مصر العروبة 🇪🇬
مصر الثقافة 🇪🇬
مصر الأدب والفنون 🇪🇬
في قلب ❤️
كل .. كويتي .. عربي .. مسلم 🇰🇼
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ونشر أحد النشطاء الكويتيين أبراج البلاد وهي مزينة بالعلم المصري، وعلق قائلا "الكويت تتزين بعلم أم الدنيا".
نحن ومصر شعب واحد ومصير واحد— نواف بندر الظفيري🇰🇼 (@Nawafbsa1) August 2, 2020
تحيا مصر 🇪🇬
#مصر_الكويت_اخوهpic.twitter.com/bDmBCWNfHl
وردد آخر شعرا مليئا بالمودة يقول: "نحن ومصر شعب واحد ومصير واحد تحيا مصر".
الكويت تتزين بعلم أم الدنيا— نواف بندر الظفيري🇰🇼 (@Nawafbsa1) August 2, 2020
#مصر_الكويت_اخوهpic.twitter.com/Rzmc5yx4rq
ولم تخل التعليقات في "تويتر" من تلك التي قال عنها الإعلامي الكويتي إنها معبرة عن "أطفال تويتر وفتنتهم"، والملاحظ "هي لم تعل على صوت العقل والتفكير الرصين والرغبة في رأب الصدع لدى شريحة واسعة من الكويتيين".
المصدر: RT
المصدر: تويتر