"النهضة" التونسية تكشف حقيقة إمامة الغنوشي لصلاة الجمعة بـ"آيا صوفيا"

نفى مكتب الإعلام بحركة النهضة التونسية خبر إمامة رئيس الحركة راشد الغنوشي لصلاة الجمعة الأسبوع المقبل بمسجد آيا صوفيا في اسطنبول.

واعتبر المكتب أن ما تناقلته بعض المواقع والصفحات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة، وأنه لا زيارة لراشد الغنوشي لتركيا أصلا في قادم الأيام.

الشيخ راشد الغنوشي المفكر الإسلامي الكبير صاحب اكبر مرجعية للاحزاب الاسلامية الوسطية المعتدلة في تونس وتركيا وليبيا وغيرهم ، سيكون هو خطيب الجمعة في مسجد ايا صوفيا مسجد البشارة النبوية لفتح القسطنطينية في الجمعة القادمة



منقول pic.twitter.com/ln5bnbasF7 — flornsa_q (@flornsa_q) August 2, 2020

المصدر: "الصباح نيوز"