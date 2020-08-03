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"النهضة" التونسية تكشف حقيقة إمامة الغنوشي لصلاة الجمعة بـ"آيا صوفيا"

أخبار العالم العربي

Reuters ZOUBEIR SOUISSI
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نفى مكتب الإعلام بحركة النهضة التونسية خبر إمامة رئيس الحركة راشد الغنوشي لصلاة الجمعة الأسبوع المقبل بمسجد آيا صوفيا في اسطنبول.

واعتبر المكتب أن ما تناقلته بعض المواقع والصفحات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة، وأنه لا زيارة لراشد الغنوشي لتركيا أصلا في قادم الأيام.

المصدر: "الصباح نيوز"

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