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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "إحباط عملية" على الحدود السورية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو
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نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الاثنين عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر ما وصفه بأنه "إحباط محاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود السورية".

وأرفق أدرعي الفيديو بتوضيح أن العملية حاولت تنفيذها "خلية تخريبية" مكونة من 4 أشخاص في منطقة تل فارس الليلة الماضية.

وأضاف أنه "تم القضاء على أفراد الخلية بعد أن فتحت نحوهم النيران من البر ومن الجو".

المصدر: RT

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