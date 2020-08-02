عضو في مجلس السيادة السوداني: الوضع سيء والثورة لم تحدث تغييرا

قال عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي، إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد سيئة، وأن الثورة لم تحدث تغييرا، حيث غادر النظام السابق ولكن لم يتغير شيء.

وأضاف كباشي في تصريح صحفي يوم الأحد، أن الأوضاع التي تعيشها البلاد سيئة وغير مطمئنة، وأن "الثورة التي نسمع الآن أهازيجها لدى هؤلاء الشباب لم تحدث أي تغيير".

كذلك وصف الوضع الأمني التي تعيشه السودان بغير الجيد، مشيرا إلى وجود هشاشة أمنية واستدل بالأوضاع في دارفور، ومجزرة المزارعين التي وقعت مؤخرا وخلفت أكثر من 60 قتيلا.

المصدر: RT