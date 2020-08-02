تواصل الحرائق في عدة مناطق في تونس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تشهد عدة مناطق غابات في تونس حرائق مستمرة منذ يومين رغم سعي رجال الإطفاء لإخماد النيران، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد المدير بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية القصرين أحمد الطرابلسي يوم الأحد، تواصل اشتعال النيران في خمس مناطق جبلية بالولاية.

وأوضح في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن الحرائق المستمرّة اندلعت بجبال السلوم وسمامة والشعانبي ومغيلة وتيوشة في الوسط الغربي لتونس.

وأفاد الطرابلسي بأن الأجهزة المختصة تبذل جهودها خاصة في المناطق القريبة من التجمعات السكنيّة، لوقاية السكان.

المصدر: وكالات