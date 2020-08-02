وزير الخارجية اللبناني يعتزم تقديم استقالته الاثنين

قال مصدر مطلع في الخارجية اللبنانية، إن وزير الخارجية ناصيف حتّي، ينوي تقديم استقالته من الحكومة غدا الاثنين.

وأفاد المصدر في تصريح لوكالة "الأناضول" الأحد مفضلا عدم الكشف عن هويته، بأن سبب الاستقالة هو "الهروب من الواقع"، إضافة إلى "عدم تقدّم الحكومة في عملها".

ونفى المصدر أن يكون هناك أي تواصل بين الوزير، ورئيس الحكومة حسان دياب، في هذا السياق.

وشدد على أن الاستقالة "نهائية ولا عودة فيها".

المصدر: "الأناضول"