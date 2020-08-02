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مقتل شخصين وإصابة 28 في أحداث دامية بين قبيلتين بولاية كسلا السودانية

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مقتل شخصين وإصابة 28 في أحداث دامية بين قبيلتين بولاية كسلا السودانية
Reuters
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قتل شخصان وأصيب ثمانية وعشرون آخرون إثر هجوم تعرض له مساء أمس الجمعة  سكان القرية 10 بمحلية حلفا الجديدة التابعة لولاية كسلا في السودان.

وتعرضت القرية للهجوم المباغت، من مجموعة تنتمي لقبيلة الزغاوة التى تتخذ من حرم القرية مأوى لها، مستخدمين الأسحلة النارية والبيضاء.

وحاولت الشرطة احتواء الموقف، إلا أن المعتدين رفضوا الانصياع واستعانوا بمدد من أهاليهم في مواقع أخرى.

ونجم عن الحادث، احتراق العديد من السيارات والممتلكات الخاصة في القرية، كما أصيب سبعة أشخاص بإصابات بالغة نتج عنها بتر أعضاء عدد منهم ونقل آخرون للتداوي فى الخرطوم.

من جانبها أكدت، السلطات في كسلا أنها ستقدم المقبوض عليهم لمحاكمات رادعة وفورية، حتى ينعم بقية المواطنين بالأمن والاستقرار.

وذكرت، أنه تم إجلاء الجرحى البالغ عددهم 28 والقبض على بعض المشاركين في الصراع وإيداعهم حراسات الشرطة.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

 

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