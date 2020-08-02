ليبيا.. خروج حقل التحدي عن العمل يفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا مساء اليوم الأحد، خروج حقل "التحدي" التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، عن العمل.

وذكرت الشركة، أن هذا الحقل يغذي محطات شمال بنغازي، والزويتينه، بـ65 مليون مكعب من الغاز.

وأوضحت الشركة على صفحتها في "فيسبوك"، أن خروج حقل التحدي سيؤدي إلى ارتفاع العجز في التوليد بنحو 400 ميغاواط، وبذلك سترتفع عدد ساعات التقنين إلى ما بين 6 و7 ساعات.

وأضافت الشركة، أنه "بمجرد إصلاح العطل في حقل التحدي، ودخوله العمل في ضخ الغاز سيرجع الاستقرار مباشرة إلى الشبكة".

المصدر: بوابة الوسط