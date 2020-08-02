جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من المواد المخدرة (صور)

تمكن رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي في ثاني أيام عيد الأضحى من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة.

واشتبه عناصر الجمارك في المطار، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران براكب هولندي من أصل مصري يجر عربة حمل حقائب عليها حقيبتان كبيرتان وحقيبة صغيرة، وهو يحاول الخروج مسرعا عبر الخط الأخضر، مستغلا الزحام الشديد في صالات الوصول الدولية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية، أجاب الراكب بالنفي.

وبعد ذلك تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة فتأكد الاشتباه .

وجرى تفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود حشيش بوزن 100 غرام وخمس عبوات من مخدر الماريجوانا بوزن 114 غ، وعدد من حبوب النشوة وكسارة مخدرات مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT