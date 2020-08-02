العراق.. تحالف "الفتح" يقترح موعدا جديدا للانتخابات التشريعية

اقترح زعيم تحالف "الفتح" في العراق هادي العامري اليوم الأحد، موعدا جديدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.

وقال في بيان صحفي: "نرحب بإجراء الانتخابات المبكرة، ونعتقد أن الوقت الأفضل لها هو بداية شهر أبريل المقبل من العام 2021".

وقبل العامري، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى "إجراء انتخابات تشريعية، في وقت أبكر".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الخميس الماضي، عن إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس من يونيو 2021.

المصدر: RT