بمناسبة ذكرى غزو الكويت.. حمد بن جاسم يمتدح الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز
Reuters
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في تغريدة بمناسبة الذكرى 30 لغزو الكويت، امتدح رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، ووصفه بأنه كان يجمع ولا يفرق.
وأعاد المسؤول القطري الرفيع السابق نشر مقطع مصور من حديث للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز عن القضية جاء فيه "إن الحياة والموت تساوتا عندنا بعد احتلال الكويت".
لقد كان الملك فهد بالفعل أباً وزعيماً خليجياً أهلاً لأن يحتل بقراره الحازم تجاه احتلال الكويت المكان الذي يستحقه ، فقد كان يعرف ببصيرته وحنكته متى وكيف ومع من يستخدم الحزم والحسم، وكان يجمع ولا يفرق، ويَحْتَوِي ولا يُحْتَوَى.— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 2, 2020
المصدر: تويتر