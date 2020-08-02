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بمناسبة ذكرى غزو الكويت.. حمد بن جاسم يمتدح الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز

أخبار العالم العربي

بمناسبة ذكرى غزو الكويت.. حمد بن جاسم يمتدح الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز
Reuters
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في تغريدة بمناسبة الذكرى 30 لغزو الكويت، امتدح رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، ووصفه بأنه كان يجمع ولا يفرق.

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وأعاد المسؤول القطري الرفيع السابق نشر مقطع مصور من حديث للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز عن القضية جاء فيه "إن الحياة والموت تساوتا عندنا بعد احتلال الكويت".

 

المصدر: تويتر

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