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الحوثيون ينشرون فيديو يعرض الطائرة الأمريكية المسيرة التي أعلنوا إسقاطها

الحوثيون ينشرون فيديو للطائرة الأمريكية المسيرة التي أعلنوا إسقاطها

أخبار العالم العربي

الحوثيون ينشرون فيديو للطائرة الأمريكية المسيرة التي أعلنوا إسقاطها
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نشر متحدث الحوثيين العميد يحيى سريع على "تويتر" فيديو لطائرة مسيرة، كان قد أعلن في وقت سابق عن إسقاطها في بيان ذكر فيه أنها من نوع (آر كيو 20).

وقال المتحدث اليوم: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية نوع (آر كيو 20) في أجواء مديرية حرض قبالة جيزان بسلاح مناسب".

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