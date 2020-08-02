الحوثيون ينشرون فيديو للطائرة الأمريكية المسيرة التي أعلنوا إسقاطها

نشر متحدث الحوثيين العميد يحيى سريع على "تويتر" فيديو لطائرة مسيرة، كان قد أعلن في وقت سابق عن إسقاطها في بيان ذكر فيه أنها من نوع (آر كيو 20).

مشاهد لطائرة الاستطلاع الأمريكية RQ-20 التي أسقطتها دفاعاتنا الجوية في مدينة حرض قبالة جيزان.

pic.twitter.com/kcAxmWAWhW — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 2, 2020

وقال المتحدث اليوم: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية نوع (آر كيو 20) في أجواء مديرية حرض قبالة جيزان بسلاح مناسب".