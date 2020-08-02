العراق.. حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 2611 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة "تم فحص 14399نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1029159 نموذجا".

وأضاف "كما سجلت 2447 إصابة، و63 حالة وفاة"، في مؤشر على انخفاض معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس السبت، تسجيل 2095 إصابة و64 وفاة بفيروس كورونا.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 129151 إصابة، والوفيات 4868، بينما حالات الشفاء فبلغت 91886.

المصدر: RT