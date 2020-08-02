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العراق وروسيا يبحثان تطوير العلاقات في مجال الأمن

أخبار العالم العربي

العراق وروسيا يبحثان تطوير العلاقات في مجال الأمن
Reuters
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بحث مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الأمن.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي "جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها العلاقات العراقية الروسية وأهمية تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن دور جمهورية روسيا الاتحادية في المنطقة".

وبحسب البيان، فإن "السفير الروسي نقل رغبة حكومة بلاده في تطوير علاقاتها مع العراق في مجالات الأمن وغيرها".

ووجه السفير الروسي دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي إلى مستشار الأمن الوطني لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية.


المصدر: RT

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