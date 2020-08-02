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مصر تعرب عن تضامنها مع السودان بشأن انهيار سد

أخبار العالم العربي

مصر تعرب عن تضامنها مع السودان بشأن انهيار سد
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية  اليوم الأحد، عن تضامنها مع السودان إثر حادث انهيار سد "بوط" بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن تدمير مئات المنازل.

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وأكد البيان على "وقوف مصر جنبا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الأخوية التى تربط شعبي وادى النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين".

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت يوم الجمعة عن تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد "بوط" على النيل الأزرق.

المصدر: RT

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