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حذف عبارة "الثورة تولد من رحم الأحزان" من حفل عيد الجيش اللبناني يفجر موجة غضب عارمة

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أثار حذف جملة "إن الثورة تولد من رحم الأحزان" من أغنية خلال حفل أقيم أمس بمناسبة عيد الجيش اللبناني موجة من الغضب، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في بلد غارق بالأزمات.

ونظمت جمعية "لبناني وأفتخر" حفلا بعنوان "كرمالك يا وطن" في منطقة نهر الكلب شمال بيروت، السبت، برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وانتشر مقطع فيديو من الحفل لكورال يغني أغنية "يا بيروت" للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي التي كتب كلماتها الشاعر الكبير نزار قباني، وبدلا من لازمة "إن الثورة تولد من رحم الأحزان" في الأغنية الأصلية، غنى الكورال عبارة مناقضة تاما تقول: "إن الثورة إن الثورة لا لا لا لا لا".

وأثار هذا الاستبدال الهجين انتقادات غاضبة من نشطاء ومعلقين لبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ "#ان_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان" تويتر في لبنان بآلاف التعليقات.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، قائد الجيش ووفدا من القيادات العسكرية. وقال عون في كلمة لقوات الجيش إن "لبنان يخوض اليوم حربا من أشرس الحروب، ضد أكثر من عدو، منها الفساد المستشري ومن يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وضرب العملة الوطنية، ومن يطلق الشائعات لنشر اليأس"، وفقا لما نقله موقع الرئاسة اللبنانية.

المصدر:الوكالة الوطنية+RT

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