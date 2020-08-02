حذف عبارة "الثورة تولد من رحم الأحزان" من حفل عيد الجيش اللبناني يفجر موجة غضب عارمة
أثار حذف جملة "إن الثورة تولد من رحم الأحزان" من أغنية خلال حفل أقيم أمس بمناسبة عيد الجيش اللبناني موجة من الغضب، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في بلد غارق بالأزمات.
ونظمت جمعية "لبناني وأفتخر" حفلا بعنوان "كرمالك يا وطن" في منطقة نهر الكلب شمال بيروت، السبت، برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
بإحتفال للجيش الليلة حذفوا جملة "ان الثورة تولد من رحم الاحزان" وتم استبدالها برندحة " لا لا لا لا لا لا...."— lucien bourjeily (@lucienbourjeily) August 1, 2020
معقول لهون وصلنا ؟!؟
هالقد خايفين من فكرة وكلمة ثورة؟
ومن رحم الاحزان؟
(يلي صرنا عايشين في يومياً)
وكيف الكورس بيقبل يغني هيك تحوير لكلمات الغنية؟ وين مصداقيتهم الفنية؟ pic.twitter.com/6dm2L2XEYk
وانتشر مقطع فيديو من الحفل لكورال يغني أغنية "يا بيروت" للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي التي كتب كلماتها الشاعر الكبير نزار قباني، وبدلا من لازمة "إن الثورة تولد من رحم الأحزان" في الأغنية الأصلية، غنى الكورال عبارة مناقضة تاما تقول: "إن الثورة إن الثورة لا لا لا لا لا".
بيروت و الوطن باقي— Wissam R Hanna (@WissamRHanna) August 2, 2020
وانتو لا لا لا لا لا لا لا
خففوا حفلات وطنية . لانو كل الاغاني الوطنية مش على قياسكن و مش لابقتلكن
وانشالله منعيد السنة الجاي و بيكون جيشنا بصف شعبو ووطنو . هيك بتكون الفرحة على قياس الوطن مش لا لا لا لا لا لا #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزانpic.twitter.com/eMD2I0nsj7
وأثار هذا الاستبدال الهجين انتقادات غاضبة من نشطاء ومعلقين لبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ "#ان_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان" تويتر في لبنان بآلاف التعليقات.
ما هي الخطوة التالية؟— نيشان (@Neshan) August 2, 2020
استئصال الرّحم؟؟؟!#ان_الثوره_تولد_من_رحم_الاحزان
واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، قائد الجيش ووفدا من القيادات العسكرية. وقال عون في كلمة لقوات الجيش إن "لبنان يخوض اليوم حربا من أشرس الحروب، ضد أكثر من عدو، منها الفساد المستشري ومن يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وضرب العملة الوطنية، ومن يطلق الشائعات لنشر اليأس"، وفقا لما نقله موقع الرئاسة اللبنانية.
اللي ما بيعترف بثورة شعب ما بيعرف يحمي وطن #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان— Nancy Sabeh (@sabehnancy) August 2, 2020
ان الثورة تولد من قلب الفقر والجوع والتجوبع واذلال المصارف والموت على أبواب المستشفيات الثورة مش غنية ولحن يا حرامية اذا الكلمة هلقد بتوجعكن وبتهز عروشكم اذا حذفتوا المقطع يعني هيك قضيتوا عالثورة #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزانpic.twitter.com/HRz3OyUVMG— Rihab Daher (@rihabd) August 2, 2020
#إن_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان— mohamad kawas (@mohamadkawas) August 1, 2020
كتبها الكبير نزار قباني لحنها الكبير د. جمال سلامة وغنتها الكبيرة ماجدة الرومي من أجل #بيروت ست الدنيا ومن شوهها صغار صغار صغار ..
فعلا لا لا لا لا.. pic.twitter.com/QHvw0pS2DM
الجبن من شيم #عهد_الإنهيار— rania barghout (@raniabarghout) August 2, 2020
و #عهد_الذل
خفتوا من كلمات اغنية؟ ال لا لا لا تبعيتكن صوتها كان وقعها كتير اعلى من إحتفال كان يمكن ان يمر بسلام بس #ان_الثوره_تولد_من_رحم_الاحزان
وما فيكن تتخبوا ورا الجيش كتير لإنه عن قريب رح يبرم صوبكن ويفرجيكن قيمتكن. #كرمالك_يا_وطن#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/HktRfCBUiZ
إنّ الثورة تُولد من رحم الأحزان ❤️ pic.twitter.com/Kg8sPuY2jJ— Mhّmd (@dankar) August 1, 2020
بعد فيه المناهج التعليمية سوف يتم تغييرها. #ان_الثوره_تولد_من_رحم_الاحزان— Fadi Haddad (@FadiHaddadmedia) August 2, 2020
اغنية يحفظها كل لبناني على وجه الارض عن ظهر قلب ارادوا ان نرددها من جديد.. لا يوجد اغبى من الرقابة .. #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان— Hana Hamzeh هناء حمزة (@HanaHamzeh) August 2, 2020
المصدر:الوكالة الوطنية+RT