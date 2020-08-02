 
مباشر

القاهرة: الكويت وعد بمراجعة قرار وقف الطيران من مصر قريبا

أخبار العالم العربي

القاهرة: الكويت وعد بمراجعة قرار وقف الطيران من مصر قريبا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofxt

قالت مصادر مصرية إن وزير خارجية الكويت أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري اليوم أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المقيمين في كل منهما. 

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها "تسهيلا لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا