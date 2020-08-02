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العراق: تركيا علقت رحلاتها الجوية معنا بتوصيات من سلطاتها الصحية

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العراق: تركيا علقت رحلاتها الجوية معنا بتوصيات من سلطاتها الصحية
Reuters Thaier Al-Sudani
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أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأحد، أن تركيا علقت رحلاتها الجوية معها بتوصيات من سلطاتها الصحية.


وذكرت في بيان صحفي، أن "سلطة الطيران المدني التركية علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من سبتمبر القادم".

وأضافت "فيما يخص إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".


المصدر: RT

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