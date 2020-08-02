خبير كويتي: بعض أبناء الأسرة الحاكمة يسعون لإفشال وزير الداخلية بسبب جديته

أكد الخبير وأستاذ القانون العام الكويتي محمد المقاطع، أن تولي أنس الصالح لوزارة الداخلية، لاقى اعتراض بعض أبناء الأسرة الحاكمة، وأنهم يسعون لإفشاله لجديته بفتح ملفات ملتهبة.

وقال المقاطع، إن "رأيي أعلنته من عام 2000، وهو أن تملك الوزير لأسهم بشركة جائز دستوريا وتعاملها مع الدولة ليس محظورا أو تربحا".

إيضاحا للتساؤلات،أقول تولى أنس كمواطن للداخلية وُوجه بإعترض بعض أبناء الأسرة،ويسعون لإفشاله لجديته بفتح ملفات ملتهبة

إما إستجوابه:فرأي منذ ٢٠٠٠أن تملك الوزير لأسهم بشركة جائز دستوريا وتعاملها مع الدولة ليس محظورا أو تربح.محور قيود الناخبين مُلح ومستحق.لنستمع للطرفين والحكم بعدها — د.محمد المقاطع (@al_moqatei) August 1, 2020

وأضاف، أن "مسألة قيود الناخبين قضية ملحة ومستحقة"، مطالبا بالاستماع للطرفين والحكم بعدها.

وناشد وزيري الداخلية والمواصلات، منع سفر الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات مالية، مستغربا عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء.

يا وزير داخلية يا وزير مواصلات

خروج أسماء كبيرة من الكويت وهم محل شبهة بقضايا أوشبهات مالية متداولة!! يثير إستغرابا لماذا لم يمنعوا من السفر؟ وهل هذا هو خروج "الهروب" الذي سيقال عنه فيما بعد"هروب"؟ المطلوب مخاطبة النيابة لحجز أموالهم قبل محاولا تهريبها أو إخفائها،ووقف خروج البقية — د.محمد المقاطع (@al_moqatei) August 1, 2020

ودعا النيابة العامة للعمل على حجز أموال المشتبه بهم قبل محاولة تهريبها إلى الخارج أو إخفائها.

المصدر: "وكالات كويتية"