الكويت.. الصحة تنفي خبر عدم استقبال مراكزها مصابا بكورونا

نفت وزارة الصحة الكويتية السبت، ما تم تداوله حول عدم استقبال مراكزها مواطنا مصابا بمرض كورونا المستجد "كوفيد – 19"، لعدم توفر جهاز تنفس اصطناعي.

وقالت الوزارة إن "أعلى نسبة إشغال سريري في العناية المركزة خلال ذروة الجائحة بلغت 45% وهو ما يؤكد أن الطاقة الاستيعابية متوفرة ومتاحة".

وأضافت: "أن أقصى نسبة إشغال لأجهزة التنفس الصناعي بلغت 34% ولم تتجاوزها في أي وقت من أوقات مواجهة هذه الجائحة"، لافتة إلى "حرصها الدائم على تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة وذلك انطلاقا من مسؤولياتها وواجباتها".

(الصحة) تنفي ما تم تداوله عن عدم استقبال مواطن مصاب ب(كورونا) لعدم وجود جهاز تنفس https://t.co/sc5iHvclK1#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 1, 2020

وجددت الوزارة التأكيد على أن "ما تم تداوله من معلومات عاري عن الصحة"، وأن "المنظومة الصحية لا زالت تواجه الجائحة بكوادرها المخلصة وتبذل سبل الرعاية الصحية وفق الجودة المطلوبة".

وأهابت بالجميع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، مشيرة أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه كل ما يثار من مغالطات بحق مؤسساتها الصحية ومنتسبيها.

المصدر: "وكالات كويتية"