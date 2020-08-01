ضابط مخابرات مصري سابق لـRT: تركيا مصرة على اختبار تبعات تجاوز "الخط الأحمر"

قال ضابط المخابرات المصرية السابق وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء تامر الشهاوي، إن تركيا مصرة على استفزاز مصر بعد إصدارها الإنذار الملاحي الأخير.

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وأضاف في تصريحات لـRT: "مصر قادرة على حماية مصالحها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ويبدو أن الأتراك لديهم إصرار على تجربة نتيجة تجاوز الخط الأحمر مع مصر بحرا وجوا وبرا".

وتابع: "النظام التركي لا يزال على إصراره بعدم احترام المواثيق الدولية، ويصر على التحرش بمصالح مصر كلما سنحت له الفرصة ويناصب مصر العداء في السر والعلن، ولا يزال المجتمع الدولي يغض بصره عن تلك الممارسات. وعلى الرغم من ذلك فمصر قادرة على حماية مصالحها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".

وكانت الخارجية المصرية قالت السبت، إنها تعترض على ما ورد في الإنذار الملاحي الصادر عن تركيا بشأن تنفيذ سفينة تركية أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 يوليو وحتى 2 أغسطس.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، "بل يشكل انتهاكا واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT