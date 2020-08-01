شاهد.. الأمن المصري يوقف شخصا نشر فيديو يحرض على حرق علم الكويت

أوقفت قوات الأمن المصرية اليوم الجمعة شابا نشر مقطع فيديو تحريضي يدعو إلى حرق العلم الكويتي.

واعتذر الشاب في مقطع فيديو عن فعلته قائلا: "لقد كانت نيتي طيبة ولم أكن أقصد شيئا، أنا آسف على تصرفي وأعتذر للشعب الكويتي".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن دعوة لحرق علم الكويت مقابل جائزة مالية، لتصدر سفارة الكويت في القاهرة إثر ذلك بيانا شديد اللهجة.

ودعت السفارة السلطات المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة، ‏ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات القائمة بين البلدين.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية المصرية على قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعبا ودولة، لاسيما في ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT