صحيفة مصرية: الحكومة تبحث حل أزمة توقف رحلات الطيران للكويت

قال مصدر حكومي مصري، إن اتصالات حكومية رفيعة المستوى تتم حاليا لبحث ما أعلنته إدارة الطيران المدني الكويتية عن وقف الرحلات التجارية من 31 دولة بينها مصر.

وأشار المصدر لصحيفة "الوطن" إلى أن وزارة القوى العاملة أوكلت الملف لوزارة الخارجية لبحث هذا الأمر، والوصول لصيغة تفاهمية لحل الأزمة، في ظل وجود عالقين مصريين كانوا على وشك العودة لوظائفهم في الكويت بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

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يذكر أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت اليوم عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتبارا من 1 أغسطس لإشعار آخر، وذلك بعد القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية مع 31 دولة بينها مصر.

وأهابت مصر للطيران بعملائها مراجعة حجوزاتهم علي رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT