إدارة "فيرمونت": نتابع ما يتردد عن واقعة الاغتصاب ومستعدون لمساعدة التحقيق

قالت إدارة فندق "فيرمونت نايل سيتي" إنها على دراية وتتابع ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادث اغتصاب، قد يكون وقع في الفندق أثناء حفل خاص عام 2014.

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وأضاف الفندق في بيان تم نشره عبر حسابه علي "تويتر" أنه تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق والمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، مؤكدا أن من أهم أولوياته المحافظة على سلامة وأمن ضيوفه وزملائه.

وأعلنت إدارة الفندق التزامها وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية في حال فتح تحقيق رسمي وأنها ستواصل تقديم الدعم المطلق في هذا الشأن.

وكانت حسابات على مواقع "تليغرام" و"إنستغرام" و"تويتر" وفيسبوك" والتي كشفت من قبل عن قضية طالب الجامعة الأمريكية المتحرش أحمد بسام زكي، قد نشرت عن وقوع جريمة اغتصاب فتاة من قبل عدد من الأشخاص بعد تخديرها، حيث تناوبوا على اغتصابها بفندق "فيرمونت نايل سيتي" عام 2014.

وزعمت تلك الصفحات أنه قد تم تصوير عملية الاغتصاب وأكدت وجود مقطع فيديو لها.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية